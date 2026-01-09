Continúa regalando Manuel Vilchis sonrisas y juguetes a niños de Zinacantepec

Destacó que estas acciones son importantes para su gobierno, porque de esta manera se reafirma el compromiso que se tiene con la niñez.

El Presidente Municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, y la presidenta del DIF Zinacantepec, Jessica Ríos Lara, acompañados por integrantes del Cabildo, llevaron a diferentes puntos del municipio la caravana de celebración en el marco del Día de los Santos Reyes.



Fue en la localidad de San Antonio Acahualco donde el edil hizo entrega a las y los niños de juguetes, además de compartir sonrisas y alegría.



Ante vecinos del lugar, destacó que estas acciones son importantes para su gobierno, porque de esta manera se reafirma el compromiso que se tiene con la niñez, además de que se promueven los valores como la unión, la esperanza y el amor en cada comunidad.



Recordó que ver la felicidad de las niñas y los niños motiva a su gobierno para seguir trabajando con cercanía y sensibilidad social, construyendo un Zinacantepec más humano y solidario.



La ruta de los Reyes Magos continuó ahora en la localidad de San Pedro Tejalpa, donde las sonrisas y la ilusión fueron las grandes protagonistas.



Recalcó que al dar continuidad a estos eventos no solo mantiene vivas las tradiciones, además fortalece los lazos familiares y regala momentos que quedarán en la memoria de nuestras niñas y niños. Cada juguete entregado es un mensaje de cariño, esperanza y cercanía con su gobierno.



La caravana finalizó su recorrido del día visitando a las niñas y niños de El Contadero, quienes les recibieron con mucha emoción y en donde se concluyó una jornada más de entrega de juguetes y dulces para los pequeñines.



Señaló en el lugar, ante vecinos, que estos regalos logran sonrisas, ilusión y momentos que fortalecen su infancia.



Y aseveró que este tipo de acciones tienen un gran valor, porque no solo mantienen vivas las tradiciones, además refuerzan el vínculo con las comunidades y ponen en el centro a lo más importante: nuestras niñas y niños.



Vilchis Viveros se comprometió a seguir recorriendo más regiones del municipio, llevando alegría, esperanza y mensajes de cariño, porque en Zinacantepec la niñez siempre será prioridad.