Recibe alcaldía Magdalena Contreras la segunda etapa del Paseo Cri Cri

-La intervención incorporó juegos infantiles, ejercitadores, una cancha de tiro, nueva iluminación y murales

Como parte de las acciones para la recuperación y mejora del espacio público en la Ciudad de México, se inauguró la segunda etapa del Parque Alegría Paseo Cri Cri, ubicado en la colonia San Jerónimo Aculco, en la alcaldía La Magdalena Contreras.



El evento fue encabezado por el titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE), arquitecto Raúl Basulto Luviano; y el alcalde en La Magdalena Contreras, José Fernando Mercado Guaida.



El Paseo Cri Cri forma parte del programa Parques Alegría, que busca intervenir de manera integral el espacio público, bajo el acrónimo ALEGRÍA: Arbolar, Limpiar, Embellecer, Gozar, Reír, Incluir y Amar, con el objetivo de generar espacios dignos, seguros y accesibles para la convivencia comunitaria, que contribuyan a rehacer el tejido social.



El secretario Raúl Basulto destacó la estrecha coordinación entre la Alcaldía y el Gobierno de la Ciudad para concretar este proyecto, y subrayó que la recuperación de este andador fue una prioridad planteada por el alcalde Mercado en beneficio de las vecinas y los vecinos de la colonia.



Señaló que esta segunda etapa consolida la transformación de un espacio de tránsito cotidiano en un parque con contenido recreativo, cultural y deportivo, especialmente pensado para niñas, niños, jóvenes, adultos y personas adultas mayores.



La intervención del Andador Cri Cri comprendió una superficie total de 2144 metros cuadrados, de los cuales 485 metros cuadrados corresponden a áreas verdes y mil 659 metros cuadrados a trabajos de rehabilitación. El proyecto se organizó en cinco módulos: Burbuja, Tulipán, Girasol, Sauce y Alegría, integrados a lo largo del recorrido.



Entre los trabajos realizados destacan la colocación de 980 metros cuadrados de andadores de adoquín, 650 metros cuadrados de superficies de concreto y 253.3 metros lineales de guarnición. Asimismo, se incorporó una cancha de tiro, 10 módulos de juegos infantiles, tres ejercitadores, dos bancas tipo picnic, 12 bancas tipo maceta y cinco macetas, fortaleciendo el carácter recreativo del espacio.



Se instalaron 49 luminarias tipo punta de poste y seis luminarias tipo reflector, además de 14 bolardos y la reconstrucción de 138 escalones, se realizaron 32 murales, que aportan color y contenido visual dirigido especialmente a las infancias.



El titular de la SOBSE hizo un llamado a la comunidad para cuidar y apropiarse de este espacio, a fin de mantenerlo en condiciones dignas para el disfrute colectivo.