SHEINBAUM INICIA RENDICIÓN DE CUENTAS EN ESTADOS DEL NORTE

-Durante su gira de cuentas, la presidenta se comprometió a invertir millonaria cifra en Sonora y Durango para apoyar a ganaderos.

La presidenta Claudia Sheinbaum inició este fin de semana su gira nacional de rendición de cuentas, donde destacó que gobernar es estar en territorio y cerca de la gente, por ello informará las acciones realizadas durante los primeros 11 meses del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y las que están próximas a llevarse a cabo.



“Tomé una decisión: ahora decidí ir a todos los estados de la República a informar, porque gobernar es rendir cuentas. No se puede gobernar lejos del pueblo; hay que gobernar cerca de la gente. Y nosotros tenemos una idea de cómo gobernar y decimos que gobernamos desde el territorio. Se puede estar en la oficina, pero hay que caminar junto con la gente para saber qué piensa, cómo está funcionando el gobierno, si las cosas van bien. Por eso estoy en mi cuarta gira por todo el país y ahora, en tres semanas, voy a visitar todos los estados de la República como parte de la rendición de cuentas”, puntualizó.

GUANAJUATO

Ante 14 mil personas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arrancó en Guanajuato una nueva forma de rendir cuentas al pueblo de México con el objetivo de informar, en cada una de las 32 entidades, los avances del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y las acciones a futuro.



Destacó el trabajo coordinado con el Gobierno de Guanajuato para reducir en 60 por ciento los homicidios dolosos; así como el reciente decreto que firmó para suspender la importación temporal de zapatos en México, con el objetivo de proteger el mercado mexicano y lograr que resurja la industria zapatera de la entidad, particularmente de la ciudad de León.



La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, reconoció la apertura del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para trabajar con voluntad y decisión y por dar protección a la industria del calzado en el estado con el decreto que prohíbe la importación temporal de calzado terminado y las cuotas compensatorias.

ZACATECAS

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluyó en Zacatecas el primer día de la gira de rendición de cuentas por el país; resaltó el inicio del programa de aumento de producción de frijol con la operación de una planta abandonada durante el periodo neoliberal.



Explicó que en esta instalación ahora los propios productores mejoran la semilla; el objetivo es producir 300 mil toneladas más de frijol en el país, lo que evitará la importación de este alimento.



Además, Alimentación para el Bienestar impulsa la comercialización justa de frijol y su próxima venta a través de las Tiendas Bienestar en todo el país. Acompañaron a la presidenta Sheinbaum: el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila.

NUEVO LEÓN

Desde Nuevo León, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo martes 9 de septiembre arrancará la construcción del Tren Saltillo-Nuevo Laredo, el cual pasará por Monterrey y conectará el centro con el norte del país.



El gobernador de Nuevo León, , reconoció la valentía y el liderazgo de la Presidenta en la defensa de México ante las negociaciones con Estados Unidos en el tema de los aranceles. Además resaltó la coordinación con el Gobierno federal en materia de seguridad, lo que ha permitido reducir 70 por ciento la incidencia de homicidios en este estado.

SONORA

En su gira nacional de rendición de cuentas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció como parte del Plan México, una inversión de 831 millones de pesos (mdp) en Sonora para el Programa Integral para la Producción de Carne de Alta Calidad, con lo que se apoyará a ganaderos y ganaderas del estado mediante la entrega de sementales bovinos, un fondo de crédito para engorda con bajas tasas de interés y la construcción de un Centro Integral de Ganadería.



El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, agradeció a la Presidenta de México por el apoyo que ha brindado al estado, particularmente en la entrega de Programas para el Bienestar, en infraestructura y en ganadería, además reconoció que su liderazgo da muestra de que México es un país que dialoga y busca el entendimiento sin renunciar a su soberanía.

DURANGO

Desde Durango, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció, como parte del Plan México, un programa integral para impulsar la producción de carne de la mejor calidad para consumo interno y para la exportación, a través de una inversión de alrededor de 700 millones de pesos (mdp), el cual contempla a ganaderos de este estado, así como de Coahuila y de Sonora.



Agradeció la disposición de las y los ganaderos de Durango para sumarse a esta iniciativa para impulsar el mercado interno, sin descuidar la exportación, esto en el contexto del cierre de la frontera al ganado de pie mexicano por parte Estados Unidos a causa del gusano barrenador del ganado, pese a que los casos de GBG se han presentado en el sur del país y se ha dispuesto de una estrategia para su contención.



El gobernador de Durango, Esteban Alejandro Villegas Villarreal, refrendó su compromiso para impulsar el Plan México de forma coordinada con el Gobierno federal y manifestó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum para continuar trabajando en unidad en beneficio de las y los duranguenses.

AGUASCALIENTES

En Aguascalientes, Sheinbaum Pardo destacó que gobernar es estar en territorio y cerca de la gente, por ello informó ante 15 mil personas las acciones realizadas en la entidad durante los primeros 11 meses del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y las que están próximas a llevarse a cabo.



Recordó que, con la Cuarta Transformación, hoy en México se gobierna con honestidad, y sobre todo, con mucho amor al pueblo. “Durante muchos años hubo gobiernos en México que gobernaban para una minoría, para unos cuantos, y nosotros somos y queremos ser, un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo de México”, agregó.



La gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, destacó el compromiso de la Presidenta de México para trabajar en beneficio del pueblo y reconoció su visita como un mensaje de diálogo y de sensibilidad política.

COAHUILA

Desde Coahuila, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión de cerca de 650 millones de pesos (mdp) para esta entidad como parte del Programa Integral de Producción de Carne de Alta Calidad, a través de la entrega de créditos para engorda con bajas tasas de interés, y la construcción de un Centro Integral de Producción de Carne de Alta Calidad.



Esta inversión se suma a los 700 mdp que anunció en Durango y a los 831 mdp de Sonora para hacer de México un país productor de carne de alta calidad.



El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, felicitó a la Presidenta Claudia Sheinbaum por la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, a la cual su gobierno se ha sumado permitiendo importantes detenciones; por ello, resaltó la importancia del trabajo coordinado entre todos los niveles de gobierno.

TAMAULIPAS

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la próxima inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.



En Ciudad Victoria, también dio a conocer un nuevo puente internacional en Laredo y el mejoramiento de la carretera Ciudad Valles-Tampico, la primera mandataria destacó la construcción del acueducto “Guadalupe Victoria”; beneficiará a 350 mil habitantes de Ciudad Victoria.



Acompañaron a la presidenta Sheinbaum: el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, así como las secretarias de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel.

VERACRUZ

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluye en Veracruz el primer fin de semana de gira nacional para rendir cuentas por los primeros 11 meses de gobierno. Informó que dos millones 683 mil 79 personas reciben Programas para el Bienestar por 59 mil millones de pesos durante este año.



Al concluir el recorrido por los primeros nueve estados, destacó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) avanza en la construcción del acueducto “La Cangrejera” para Coatzacoalcos; el gobierno federal también realiza el puente para acceder al puerto de Veracruz.



Acompañaron a la presidenta Sheinbaum: la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, así como las secretarias de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel.