Por amenazas a planteles UNAM traslada sus clases en línea

Se mantendrá la suspensión de actividades en algunos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se informó que los planteles Azcapotzalco y Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), así como la Facultad de Química, trasladarán sus clases a modalidad en línea hasta el 2 de octubre, debido a amenazas que han circulado en redes sociales y por correo electrónico.



Se puede leer en los comunicados emitidos por las direcciones de cada plantel que esta medida es preventiva y busca salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria.



Las autoridades indicaron que las actividades presenciales se reanudarán el 3 de octubre, mientras que el acompañamiento académico continuará de manera digital.



Estos espacios se suman a la Facultad de Ingeniería, Arquitectura, Medicina, Filosofía y Letras, Enfermería y Obstetricia, Artes y Diseño, entre otras, que suspendieron actividades tras el asesinato de un estudiante en el CCH Sur, ocurrido el 22 de septiembre.



Y es que las amenazas dirigidas a los alumnos en redes sociales se atribuyen a grupos relacionados con la subcultura incel, que supuestamente buscan “continuar lo que Lex comenzó” en otros planteles.



En los mensajes intimidatorios se puede leer: “La semana entrante, por fin llegaremos a cobrar una que otra vida. Tenemos varias opciones donde habrá gran afluencia de personas para elegir y hacer nuestro trabajo. Les recomendamos despedirse de sus familias o, bien, no asistir”.



Los mensajes no solo han generado alarma y miedo entre la comunidad estudiantil, padres de familia han solicitado a las autoridades universitarias que pongan un alto, antes de que este conflicto escale y ponga en riesgo la vida de los jóvenes estudiantes.