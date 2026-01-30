Entrega Ricardo Moreno nuevo arcotecho a la Secundaria Francisco Villa

-Cubre un área de 492 metros cuadrados para que los alumnos y docentes realicen actividades al aire libre.

El Presidente Municipal Ricardo Moreno continúa cumpliendo sus compromisos con la población y entrega nuevo arcotecho en la Escuela Secundaria Oficial No. 0800 Francisco Villa de Jicaltepec Cuexcontitlán, que la transforma en un espacio digno, seguro y multifuncional para 117 estudiantes, que fortalecerán su formación académica, deportiva, cultural y comunitaria.



En compañía de la diputada Ana Yurixi Leyva y el diputado Luis Miranda Barrera, el alcalde señaló que esta obra permite el desarrollo integral de la comunidad estudiantil al protegerlos de las inclemencias del clima y fomentar la convivencia, el aprendizaje y la cohesión social dentro del plantel, pues esta estructura transformará la dinámica escolar.



El director general de Obras Públicas, Maximino Bueno, informó que la construcción contempló una superficie total de 492 metros cuadrados; asimismo, se realizaron trabajos de demolición de piso de concreto, construcción de zapatas y columnas, y la instalación de bajadas de aguas pluviales.



Como parte de una visión integral y sustentable, Moreno Bastida anunció que este y todos los arcotechos que se realicen durante su administración contarán con sistemas de captación para agua de lluvia, que permitirán aprovechar el recurso para el riego de las áreas verdes y huertos escolares, además de fortalecer la cultura del cuidado del agua.



En representación del alumnado, la estudiante Ailín agradeció por la obra, al señalar que ahora ella y sus compañeros podrán desarrollar actividades académicas, deportivas, cívicas y culturales en un entorno más seguro, sin que el clima limite su desarrollo; asimismo, el director del plantel, Fernando Aguilar Ruiz, resaltó que esta acción representa una respuesta directa del Gobierno municipal a las necesidades de la escuela, de la sociedad.