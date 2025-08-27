Reconoce Alessandra Rojo el trabajo de mujeres cuidadoras con la segunda entrega de la Tarjeta Violeta

Anunció que solicitará ante el Congreso de la Ciudad de México más recursos para las cuidadoras.

La Alcaldía Cuauhtémoc realizó la segunda entrega del programa social Tarjeta Violeta, con el que el Gobierno de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega reconoce y respalda el trabajo no remunerado de miles de mujeres cuidadoras en la demarcación.



Este programa beneficia a mil mujeres que diariamente sostienen la vida de niñas, niños, personas con discapacidad o adultos mayores, muchas veces sin ingresos propios ni acceso a servicios de salud.



La alcaldesa recordó que en la primera convocatoria se recibieron más de 3 mil 700 mujeres —un 272 por ciento más de lo previsto—, lo que refleja la magnitud de la labor de cuidados que se realiza en silencio dentro de los hogares de Cuauhtémoc.



“El cuidado no es un destino natural de las mujeres, es un trabajo, y como todo trabajo debe ser reconocido, respaldado y apoyado por el Estado. Hoy, desde Cuauhtémoc, estamos haciendo realidad ese derecho”, subrayó Rojo de la Vega.



El programa consiste en un apoyo económico anual de hasta 15 mil pesos, entregado en tres ministraciones de 5 mil pesos cada una, además de acceso gratuito a Jornadas de Salud Violeta, donde se brinda atención médica, psicológica y acompañamiento especializado.



Durante el evento, la mandataria anunció que llevará la lucha al Congreso de la Ciudad de México para exigir el presupuesto que garantice la ampliación de este programa social.



“No podemos quedarnos aquí. Esas cifras no son números, son vidas y sueños postergados que merecen cumplirse. Mi compromiso es pelear para que se destinen más recursos al cuidado, porque un gobierno que no respalda a las mujeres no es un gobierno justo”.