CDMX invertirá más de 30 mdp para garantizar agua potable en San Bartolo Ameyalco: Clara Brugada

Subrayó que a través de la Segiagua fueron distribuidos 3 mil 80 viajes de pipas de agua potable.

El Gobierno capitalino invertirá más de 30 millones de pesos en obras de infraestructura hidráulica para garantizar el abasto de agua potable en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, afirmó la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, al encabezar la jornada 38 del programa Gobierno Casa por Casa en esta comunidad de la alcaldía Álvaro Obregón.



Acompañada por su Gabinete de gobierno y el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, la Jefa de Gobierno, anunció que urge realizar una obra que garantice que el agua llegue al pueblo de San Bartolo Ameyalco, por lo que informó de un proyecto de 30 millones de pesos para atender la problemática.



Brugada Molina subrayó que para llevar a cabo la obra hidráulica se presentó un proyecto, sometido a consulta con la población y aprobado de igual manera, por lo que instruyó al secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, a iniciar el proyecto.



La titular del Ejecutivo local subrayó que a través de la Segiagua fueron distribuidos 3 mil 80 viajes de pipas de agua potable, cada una con una capacidad de 10 mil metros cúbicos, para dotar a la población del vital líquido.



Ante cientos de vecinos, la mandataria se comprometió a reforzar la iluminación de todas las calles y espacios públicos de este pueblo originario con la instalación de más mil 660 nueva luminarias, así como poner en marcha el programa Yolotl Anáhuac, para rescatar la imagen urbana y su identidad.



Brugada Molina adelantó que su gobierno realiza las gestiones para adquirir un predio público en las inmediaciones de este pueblo, donde se prevé construir próximamente una Utopía y una preparatoria.



Informó que las cinco escuelas públicas de esta comunidad serán beneficiadas con el programa 1, 2, 3 por mi escuela, y que a la fecha su gobierno ha entregado 5 mil 111 becas de transporte a estudiantes de nivel medio y superior de la alcaldía Álvaro Obregón.



Al hacer uso de la voz, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer la construcción de una Comisaría de Policía para garantizar la presencia permanente de uniformados.



Entre otras acciones a realizar en San Bartolo Ameyalco, elementos de la policía capitalina realizarán visitas casa por casa; además de implementar talleres para que la población sepa cómo detectar y actuar ante las extorsiones.