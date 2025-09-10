Refuerza Ana Muñiz la seguridad en San Mateo Atenco con nuevas cámaras de videovigilancia

Entregó como parte de la estrategia integral de Seguridad Humana 70 nuevas cámaras de videovigilancia urbana en los barrios de San Nicolás y Santiago.

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, continúa trabajando en reforzar la seguridad del municipio, por lo que hizo entrega de 70 nuevas cámaras de videovigilancia urbana y 14 postes de monitoreo inteligente al sistema de vigilancia, en los barrios de San Nicolás y Santiago.



De esta manera el municipio fortalece la prevención del delito y la capacidad de respuesta del gobierno municipal ante emergencias.



Las nuevas ubicaciones de videovigilancia abarcan 14 zonas estratégicas en barrios y colonias como San Nicolás, Santiago, San Lucas, Guadalupe, La Magdalena, La Concepción, Álvaro Obregón, Reforma y Buenavista.



Muñiz Neyra estuvo acompañada de integrantes del Cabildo, autoridades auxiliares, vecinas y vecinos, donde destacó que la seguridad es y ha sido una prioridad para su gobierno.



“Porque sabemos que vivir en paz y con tranquilidad es lo que merecen todas las familias de San Mateo Atenco; hoy estoy honrando mi palabra y cumpliendo el compromiso que hice en mi campaña por la elección consecutiva.”



Señaló que en 2022, el sistema de videovigilancia de San Mateo Atenco estaba compuesto por 266 cámaras. Pero del 2022 al 2024, la inversión municipal permitió ampliar significativamente la red, alcanzando 391 cámaras en operación.



Ahora con esta reciente incorporación de nuevas unidades, el municipio suma ya 461 cámaras activas, consolidando un sistema más robusto y eficiente.



Muñiz Neyra anunció que para el año 2027, se prevé llegar a un total de 621 cámaras distribuidas en todo el territorio municipal. Cada nuevo punto está equipado con tecnología de punta: una cámara PTZ (de movimiento), tres cámaras fijas, una cámara para comunicación directa, un botón de auxilio y dos altavoces.



La ampliación del sistema de videovigilancia urbana forma parte del Modelo de Seguridad Humana y Orden Vial, implementado desde la administración anterior, y que actualmente incluye también labores de protección civil y bomberos.



Este modelo ha permitido incluir nuevas estrategias como la Policía de Barrio, la Policía en Bicicleta, la Célula de Búsqueda de Personas, la Célula Policial de Protección Animal, y la modernización del Centro de Mando municipal, que ahora opera como C4 con tecnología de última generación.



Muñiz Neyra informó que también han sido reforzadas las acciones para proteger a niñas y mujeres mediante la operación del Modelo AHORA -diseñado para prevenir y atender los casos de violencia de género-, la creación de la Unidad Municipal de Primera Intervención en Delitos de Género y el fortalecimiento de la Policía de Género.



Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar el equipamiento instalado y colaborar en la construcción de entornos de paz: “la seguridad es una responsabilidad compartida. Prevenir y denunciar son claves para proteger lo que más queremos”, concluyó.



Con la puesta en marcha de este nuevo equipo de videovigilancia urbana, el gobierno municipal de San Mateo Atenco enriquece el funcionamiento de su modelo de seguridad, haciéndolo más moderno, humano, eficiente y al servicio del desarrollo libre, justo e igualitario de sus habitantes.