Clara Brugada resalta reducción de 60% en delitos de alto impacto

El mes pasado fue el agosto con menos incidencia delictiva desde 2012, señaló la Jefa de Gobierno

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el Informe de Seguridad correspondiente a agosto de 2025, en el que afirmó que la reducción de 60 por ciento en delitos de alto impacto se debe a la estrategia integral de seguridad aplicada, lo cual da como resultado una Ciudad de México más segura, con menos impunidad y menos desigualdad.



La mandataria capitalina explicó que la estrategia de seguridad implementada en la ciudad consta de múltiples ejes; el primero de ellos tiene que ver con la atención a las causas, el cual consiste en brindar apoyos sociales para atender la pobreza y la desigualdad.



Destacó que 72 coordinaciones interinstitucionales de la ciudad se reúnen día con día para tratar temas relacionados con la seguridad.



Destacó avances en diversos rubros, como el presupuesto de 50 mil millones de pesos al presupuesto de seguridad, las 6 mil detenciones por delitos de alto impacto del 5 de octubre de 2024 a la fecha, el retiro de 3 mil vehículos de la vía pública y la visita de más de un millón de hogares como parte de la estrategia Policía de Proximidad, entre otras.



El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, destacó que del 5 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2025 se logró la detención de 6 mil 119 personas por delitos de alto impacto; de éstas, 632 pertenecían a 26 células delictivas que fueron desmanteladas.



Subrayó el decomiso de más de 800 kilos, 56 mil 203 dosis y mil 814 bolsas a granel de aparente mariguana; más de 23 kilos 69 mil 787 dosis y 690 bolsas a granel de probable cocaína; 20 kilos y 14 mil 253 dosis de presunta metanfetamina, así como 69 mil 787 dosis de crystal.



Vázquez Camacho indicó que la Subsecretaría de Desarrollo Institucional de la dependencia ha sumado a sus filas a 1154 nuevos elementos: 958 con perfil preventivo, 117 con perfil de investigador y análisis táctico y 79 de custodia penitenciaria; también, 15 mujeres policías graduadas del curso de Comando de Operación Especial Femenil UMOE Valquirias, además de 50 efectivos del agrupamiento de la Fuerza de Tarea Zorros que culminaron el curso de adiestramiento impartido por la unidad naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina, con una duración de 252 horas, 35 teóricas y 217 prácticas.



La estrategia de proximidad La Policía Cerca De Ti ha realizado más de un millón de visitas a casas, negocios y espacios públicos de las 16 alcaldías para establecer contacto personal, directo y permanente con la población.



La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que se redujeron los delitos de alto impacto en 12 por ciento de enero a agosto de 2025; paralelamente, aumentaron las judicializaciones en 18 por ciento.



En cuanto a homicidios, disminuyeron 10.3% de 2024 a 2025, y aumentaron las judicializaciones de este delito en 26.9%, lo cual equivale a 666 personas detenidas y judicializadas.



El secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que a través de la estrategia Sí al Desarme, Sí a la Paz se canjearon en agosto 11 armas largas y 45 cortas, seis granadas, 542 estopines y cerca de 4 mil cartuchos, que en total suman mil 44 armas recibidas en lo que va del año; mientras que el programa La Noche es de Todos reporta la intervención de 108 establecimientos con 29 suspensiones, 17 clausuras y 62 visitas de verificación, acciones que resultaron en la detención de ocho personas.



Finalmente, el funcionario capitalino refirió que el Gabinete de Despojos lleva 2371 atenciones del 4 de abril al 31 de agosto, de las cuales 406 se encuentran en la integración del expediente, 173 canalizaciones que no corresponden específicamente a despojos, así como 936 en seguimiento, 792 sin documentación y 64 sin competencia de dicha instancia.