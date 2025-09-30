Encabeza Clara Brugada apoyos del Programa Ingreso Ciudadano Universal

Los recursos se usan para hacer grandes obras de movilidad, eficientando y mejorando el transporte.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de 8 mil nuevos apoyos del programa Ingreso Ciudadano Universal para mujeres y hombres de 57 a 59 años de edad, con lo que se refrenda el avance de los programas sociales en la capital del país.



“Este año apoyamos a 77 mil. Este evento garantiza el apoyo a más de 8 mil personas y el próximo año vamos a apoyar a otras 77 mil personas en la Ciudad de México, y el siguiente año también, hasta que logremos la universalidad”, puntualizó Brugada Molina.



Frente a hombres y mujeres reunidos en el Monumento a la Revolución, Brugada Molina dijo que esto significa que todos y todas lo reciban, que el programa se convierta prácticamente en un derecho de las personas y que los únicos requisitos son contar entre 57 y 59 años de edad y vivir en la Ciudad de México.



En ese sentido recalcó que el objetivo es que más población pueda recibir un apoyo para que tenga mejores condiciones de vida.



Brugada Molina señaló que para brindar este tipo de apoyos sociales, a través de los programas Desde la Cuna (de 0 a 3 años), Mi Beca para Empezar (niñas, niños y jóvenes estudiantes de primarias y secundarias), apoyo de transporte a Universitarios, Ciudadano Universal de 57 a 59 años y apoyo a hombres de 60 a 64 años (el gobierno federal apoya a adultos mayores de 65 años y más y a mujeres de 60 a 64 años) es porque se tiene un gobierno honesto con finanzas sanas.



Aseveró que los recursos alcanzan para construir este año líneas de Cablebús en diferentes alcaldías, como el de Tlalpan, La Magdalena Contreras-Álvaro Obregón y en Tláhuac y Milpa Alta, y se tiene proyectado, para el próximo año, un Cablebús en Cuajimalpa y Xochimilco.



La Jefa de Gobierno expuso que se tienen los recursos para hacer grandes obras de movilidad y se seguirá avanzando en eficientar y tener el mejor transporte, por lo que se siguen haciendo rutas de metrobús o de trolebús. Además, recordó que el gobierno subsidia la diferencia que se cobra por el servicio del Metro, cuyo pasaje real es de 15 pesos.



La titular de la Secretaría del Bienestar e Inclusión Social (Sebien), Araceli Damián González, destacó que en esta entrega se otorgaron cerca de 8 mil apoyos nuevos; esto, luego de que se liberaran lugares de quienes cumplieron años y pasaron al siguiente programa, que es de 60 a 65 años de edad.



En la dispersión de apoyos, acompañaron a la Jefa de Gobierno en el presidium la secretaría de Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz; la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero; la titular de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, así como el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, y beneficiarias y beneficiarios del programa.