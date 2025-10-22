Se reúne Montoya Márquez con 800 jóvenes con gira “Entiende la nueva era”

Destacaron que estas acciones forman parte del compromiso que mantiene Isaac Montoya Márquez con fortalecer la salud, la prevención y la participación comunitaria.

El Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, junto a la Presidenta del DIF Municipal, acompañaron a más de 800 jóvenes que hicieron suyo el Teatro Bicentenario durante la gira “El poder en saber Naucalpan: Entiende la nueva era”.



Montoya Márquez reconoció la participación de Aaron Ipac, Salvador Estrada, la psicóloga Mónica Jasso, Insulini, Los Espantasuegras y a Geovanni Méndez, Director del Instituto de Capacitación Integral para el Éxito (ICIPE), quienes compartieron mensajes de vida y reflexión, acompañados de música que tocó el corazón y la conciencia de las juventudes.



Y es que a través de sus experiencias, abordaron temas como autoconfianza, salud mental, disciplina, educación y esfuerzo colectivo, inspirando a las y los jóvenes de Naucalpan a que crean en sí mismos, para poder trabajar para transformar su entorno con esperanza.



Montoya Márquez destacó que la formación no se limita a las aulas, sino que también se construye al compartir, escuchar y vivir experiencias que fortalezcan el alma y la mente.



Por ello, señaló, el Gobierno de Ciudad Naucalpan continuará impulsando actividades que acerquen la cultura, el conocimiento y los valores comunitarios a todas y todos.



Además informaron que el Gobierno de Naucalpan, a través del DIF Naucalpan, y en colaboración con el ISEM, llevaron a cabo una jornada de prevención y concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama, esto se realizó en el Parque Revolución Naucalpan, con el propósito de fomentar la detección oportuna y promover el autocuidado en la población adulta mayor.



Durante la jornada se realizó una mega clase de zumba, actividad, que contribuye al bienestar físico y emocional, con la participación de más de 400 personas.



Destacaron que estas acciones forman parte del compromiso que mantiene Isaac Montoya Márquez con fortalecer la salud, la prevención y la participación comunitaria, especialmente en el mes de la lucha contra el cáncer de mama.



“En Naucalpan seguimos impulsando espacios que promueven la salud, la solidaridad y una vida plena para nuestras personas adultas mayores.”