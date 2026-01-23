Rinde protesta jueza del PJEdoméx ante la Diputación Permanente de la LXII Legislatura

-El Pleno de la Diputación Permanente aprobó por unanimidad de votos su designación.

Cinthia Carmen Castaño Aramis rindió protesta como Jueza Familiar del Juzgado en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Poder Judicial del Estado de México, ante el Pleno de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura del Estado de México, que aprobó por unanimidad de votos su designación.



En la sesión presidida por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Mesa Directiva, derivado de la renuncia “por motivos de salud y personales” de Denisse López Reyes, quien había sido electa por voto ciudadano como juzgadora del Tribunal Superior de Justicia.



Previamente, el Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad tanto la renuncia como la designación, con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la cual establece que, en caso de renuncia de una juzgadora o juzgador electo por voto popular, ocupará la vacante la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo.



Castaño Aramis es licenciada en Derecho, especialista en Género, Violencia y Políticas Públicas y maestrante en Administración Pública y Gobierno por la Universidad Autónoma del Estado de México, así como en Derechos Humanos por la Escuela Judicial; además, participó en los trabajos de desarrollo y diseño de la política pública del Juzgado en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, desde la Secretaría de las Mujeres en 2021.



Durante la sesión, estuvieron presentes Héctor Virgilio Jaramillo Rojas, Secretario Técnico de Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, y el Magistrado Sergio Castillo Miranda, Coordinador General de Relaciones Interinstitucionales e Intergubernamentales del Poder Judicial mexiquense.