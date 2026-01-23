Programa “SinBa” sigue trabajando en mejorar las calles de Metepec

-El Ayuntamiento refrenda su compromiso de trabajar en beneficio de la ciudadanía, para mejorar su calidad de vida con diferentes obras, acciones y programas.

El Ayuntamiento de Metepec, encabezado por el alcalde Fernando Flores, continúa realizando labores de bacheo y mejoramiento de calles en diversas comunidades de este municipio, donde el pasado miércoles se realizaron diversas acciones con el fin de disminuir las afectaciones en calles y avenidas, además de mejorar la movilidad urbana.



Como primera acción, se realizó bacheo con mezcla asfáltica en caliente en Comonfort esquina Leona Vicario, en el barrio de Coaxustenco; las calles Piña y Fresa, en la colonia Izcalli V; Independencia, en la comunidad de San Salvador Tizatlalli; 16 de Septiembre, entre Camino a Chapultepec y Galeana, en la localidad de San Sebastián; así como Paseo de los Sauces, entre Aire y Cerezos, en el fraccionamiento Casa Blanca.



Además se llevaron a cabo las reparaciones de banquetas en Josefa Ortiz de Domínguez, entre Comonfort y Melchor Ocampo, así como en su esquina con Moctezuma, esto en el barrio de Coaxustenco; Vicente Guerrero, entre Villada y Paseo San Isidro, en el barrio de Santiaguito, con el fin de garantizar la seguridad de los peatones.



También se realizaron acciones de mejoramiento de camino en la Colonia Agrícola Lázaro Cárdenas, en las calles Vicente Guerrero, entre el CACSA y Constitución, así como en la vía 21 de marzo, con el fin de que haya una mejor conectividad vial entre las comunidades y habitantes locales.



Con ello, el Ayuntamiento refrenda su compromiso de trabajar en beneficio de la ciudadanía, para mejorar su calidad de vida con diferentes obras, acciones y programas que se realizan en el municipio, por lo que los trabajos de pavimentación y bacheo continuarán. Para evitar molestias entre los conductores y transeúntes que circulen en las diversas vialidades de Metepec, se pide su comprensión y se recomienda que tomen vías alternas o, en su caso, calcular sus tiempos para que lleguen a tiempo a sus destinos.