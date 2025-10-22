Se suma Casa de las Personas Mayores en Parres El Guarda a política integral de bienestar en Tlalpan

-El nuevo espacio forma parte de las acciones que impulsa el gobierno encabezado por Gaby Osorio en coordinación con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para fortalecer la atención a las personas mayores.

La Casa de las Personas Mayores en Parres El Guarda fue inaugurada por la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, quien reconoció la perseverancia de las vecinas y vecinos que impulsaron su creación desde las audiencias públicas realizadas junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, donde se planteó la necesidad de contar con un espacio digno para las personas mayores de la comunidad.



“Los sueños se convierten en realidad en Parres, con este espacio que vecinas y vecinos solicitaron cuando vino la Jefa de Gobierno. Hoy es una muestra de lo que significa no quitar el dedo del renglón. Que sea el espacio de todas y todos los adultos mayores, sin distinción, y que aquí se dé el ejemplo de lo que significa trabajar en comunidad”, expresó la alcaldesa durante la ceremonia.



Por su parte, el director general de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Saúl Magdaleno Giles, destacó la importancia de fortalecer las políticas públicas dirigidas a las personas mayores y recordó que en Tlalpan habitan más de 100 mil personas en esta etapa de la vida. Señaló que el programa Cuidar y ser cuidado destina más de cinco millones de pesos para impulsar proyectos productivos, actividades de integración y redes de apoyo comunitario.



“Ejemplo de ello es Cuidar y ser cuidado, que demuestra que regando en la base puede florecer bienestar en la comunidad”, afirmó Magdaleno, al subrayar que estos esfuerzos forman parte de las políticas de transformación que impulsan los diversos niveles de gobierno.



La Casa de las Personas Mayores de Parres El Guarda se suma a las acciones del gobierno de la Alcaldía Tlalpan para fortalecer la infraestructura social y crear espacios de encuentro, aprendizaje y convivencia para las personas adultas mayores.