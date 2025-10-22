Clara Brugada supervisa obras de Repavimentación del programa “Cualli Ohtli”

-El proyecto, con una inversión de 2 mil 600 millones de pesos, contempla repavimentar de fondo vialidades primarias como Reforma, Periférico, Circuito Interior, Tlalpan y Zaragoza.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció el inicio del adiós a los baches en las avenidas principales de la capital con el avance del programa de repavimentación “Cualli Ohtli” (Buen Camino), que rehabilitará 250 kilómetros de vialidades primarias, equivalentes a más de 3 millones y medio de metros cuadrados de nuevo pavimento.



Desde avenida Constituyentes, en la alcaldía Miguel Hidalgo, la mandataria capitalina destacó que este programa no se trata de rellenar hoyos, sino de reconstruir completamente el pavimento, garantizando calles duraderas y seguras para todas y todos los capitalinos.



El programa, que inició el 7 de octubre y se extenderá hasta mayo de 2026, contempla la intervención de avenidas como Constituyentes, Reforma, Periférico, Circuito Interior, Calzada de Tlalpan, Zaragoza, Tláhuac y Eje 1 Oriente, entre otras vialidades primarias estratégicas para la movilidad de la ciudad.



Brugada explicó que 52 frentes de obra o “trenes de pavimentación” trabajarán de forma simultánea, y que las labores se realizarán por las noches, a partir de las 23:00 horas, con apoyo de la Subsecretaría de Control de Tránsito, para minimizar afectaciones viales.



El proyecto se realiza en el marco de la próxima celebración del Mundial de Fútbol 2026, el cual cuenta con una inversión bianual de 2 mil 600 millones de pesos, provenientes del Fondo de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS), con el objetivo de mantener las obras sin interrupciones y garantizar su conclusión en los tiempos establecidos.



La titular del Ejecutivo Local precisó que tras concluir esta primera etapa en mayo de 2026, el programa continuará con una segunda fase que permitirá rehabilitar la mitad de todas las avenidas principales de la ciudad hacia mayo de 2027, justo después de la temporada de lluvias.



Adelantó que este gran esfuerzo se suma a los proyectos de renovación de agua y drenaje, con los que su gobierno busca modernizar integralmente la infraestructura urbana y dejar bases sólidas para el futuro de la capital.



Finalmente, la Jefa de Gobierno reconoció el trabajo de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), así como de las y los trabajadores que, tras atender el bacheo durante la temporada de lluvias, ahora participan en este esfuerzo histórico.



Las metas del programa Cualli Ohtli, de octubre de 2025 a mayo de 2026, serán la pavimentación de 69 vialidades primarias, unos 250 km, casi 3.5 millones de metros cuadrados de carpeta asfáltica.