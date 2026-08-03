San Mateo Atenco y Tilarán fortalecen lazos de amistad y cooperación

Los municipios de México y Costa Rica consolidaron un acuerdo de colaboración que promueve el intercambio cultural, deportivo y comunitario en beneficio de sus habitantes.

Los municipios de San Mateo Atenco, México, y Tilarán, Costa Rica, fortalecieron sus vínculos de amistad y cooperación mediante un acuerdo de hermanamiento que busca impulsar el intercambio de experiencias y acciones conjuntas en beneficio de ambas comunidades.



Durante este encuentro, autoridades municipales de San Mateo Atenco reconocieron la colaboración de la alcaldesa de Tilarán, Katherine Alfaro López, y del vicealcalde Marlijson Ramazán Torres, por hacer posible este vínculo que representa una oportunidad para estrechar relaciones entre ambas localidades.



Como parte de esta alianza, el nombre de San Mateo Atenco fue incorporado al nuevo Parque Ciudades Hermanas, un espacio que simboliza la unión entre pueblos y el compromiso de continuar construyendo proyectos de colaboración y desarrollo compartido.



En el marco de este hermanamiento se llevó a cabo la Copa de la Hermandad, encuentro deportivo que reunió a equipos de ambas comunidades y permitió fortalecer valores como el respeto, la amistad y el trabajo en equipo.



La participación del equipo de fútbol de San Mateo Atenco, integrado por niñas, niños, familias y cuerpo técnico, permitió generar una experiencia de intercambio cultural y deportivo, además de estrechar la convivencia con la comunidad costarricense.



Autoridades municipales destacaron el esfuerzo y entusiasmo de las y los jugadores de ambos equipos, y reconocieron especialmente al representativo de San Mateo Atenco por obtener la Copa de la Hermandad, resaltando que el mayor triunfo fue el aprendizaje, las nuevas amistades y los lazos generados durante esta experiencia internacional.