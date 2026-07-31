Miguel Hidalgo estrena parque sustentable tras inversión de mitigación inmobiliaria

Mauricio Tabe entregó la rehabilitación del Parque Jaime Torres Bodet y mejoras urbanas en Lomas de Chapultepec.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, entregó la rehabilitación integral del Parque Jaime Torres Bodet, así como obras de renovación urbana en Lomas de Chapultepec, acciones realizadas con recursos de mitigación aportados por Grupo SOMA como parte del desarrollo inmobiliario de la torre de oficinas de BBVA México en Reforma 505.



El edil destacó que estos trabajos representan un ejemplo de cómo la inversión privada puede convertirse en beneficios directos para la comunidad cuando los recursos de mitigación se aplican con transparencia y en favor del espacio público.



Las obras incluyeron la rehabilitación de andadores y banquetas, saneamiento del arbolado, retiro de muérdago, plantación de nuevas especies vegetales, instalación de mobiliario urbano y luminarias, además de la incorporación de rampas, cruces seguros, adoquín permeable y losetas podotáctiles para mejorar la accesibilidad.



El Parque Jaime Torres Bodet también incorpora elementos ambientales como un sistema de captación de agua de lluvia y jardines polinizadores, convirtiéndose en un espacio sustentable y de mayor valor para habitantes y visitantes de la zona.



El alcalde resaltó que Grupo SOMA cumplió oportunamente con las medidas de mitigación establecidas, lo que permitió ejecutar obras que fortalecen la infraestructura urbana sin representar un gasto para la alcaldía.



Por su parte, autoridades de Servicios Urbanos y Planeación de Desarrollo Urbano destacaron que este modelo de colaboración entre gobierno e iniciativa privada permite transformar recursos privados en beneficios públicos, con proyectos que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía.