Lerma e ISSSTE fortalecen alianza para ampliar servicios de salud

El alcalde Ramírez Ponce y autoridades médicas avanzan en acuerdos para acercar atención primaria a derechohabientes del municipio.

El Gobierno municipal de Lerma y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fortalecieron su coordinación institucional con el objetivo de ampliar la infraestructura y mejorar la atención médica para las familias derechohabientes.



Durante una reunión de trabajo, el presidente municipal Miguel Ángel Ramírez Ponce y el subdelegado médico del ISSSTE en el Estado de México, Isaac Salazar Guzmán, acordaron impulsar acciones para facilitar espacios destinados a la instalación de un nuevo consultorio de atención familiar en el municipio.



La estrategia forma parte de los trabajos para fortalecer la atención primaria y acercar los servicios de salud a un mayor número de usuarios, reduciendo traslados y mejorando la oportunidad de la atención médica.



El alcalde destacó la importancia de mantener una colaboración permanente con las instituciones de salud para generar mejores condiciones de bienestar para la población, mientras que autoridades del ISSSTE reconocieron la disposición del municipio para sumar esfuerzos en beneficio de sus derechohabientes.



Con estas acciones, Lerma avanza en la consolidación de una red de servicios médicos más cercana, accesible y eficiente para las familias del municipio.