Clara Brugada anuncia transformación integral para San Bartolomé Xicomulco

Se repavimentarán más de 45 kilómetros; habrá mejoras en agua potable, transporte, seguridad en Milpa Alta.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó un Plan Integral de Atención para San Bartolomé Xicomulco, en la alcaldía Milpa Alta, que contempla acciones de infraestructura, salud, movilidad, seguridad y fortalecimiento de servicios públicos en beneficio de sus habitantes.



Durante la jornada número 56 del programa Casa por Casa, la mandataria capitalina destacó que su administración mantendrá una atención prioritaria a los pueblos originarios y las zonas periféricas de la Ciudad de México, con acciones construidas a partir de las necesidades planteadas por la ciudadanía.



Entre los principales proyectos, anunció la repavimentación de más de 45 kilómetros de caminos interpoblacionales en Milpa Alta, así como la rehabilitación integral de la carretera Milpa Alta–Xicomulco, cuyos trabajos iniciarán en octubre próximo.



En materia de agua, Brugada Molina informó que se realizará una asamblea especial con vecinas y vecinos para analizar alternativas técnicas que permitan mejorar la cantidad y calidad del suministro, atendiendo una de las principales demandas de la comunidad.



Para fortalecer los servicios de salud, instruyó ampliar los horarios de atención del centro médico local, incluyendo turnos vespertinos y fines de semana, además de crear un comité ciudadano para supervisar el abasto de medicamentos. También anunció la construcción de un nuevo espacio comunitario con consultorio médico, atención psicológica, servicios de salud mental y laboratorio clínico gratuito.



Como parte del fortalecimiento de la atención de emergencias, se instalará una ambulancia del ERUM y se incorporarán motoambulancias para agilizar la respuesta médica en las zonas más alejadas.



Asimismo, presentó acciones en materia de seguridad con el programa de Senderos Seguros, mediante la instalación de iluminación en vialidades principales, además de un plan deportivo para impulsar la activación física y mejorar la infraestructura comunitaria.



La jefa de Gobierno agregó que las escuelas de San Bartolomé Xicomulco serán incorporadas al programa “1, 2, 3 por Mi Escuela”, mientras que el mercado público de la comunidad también recibirá acciones de rehabilitación.



Finalmente, anunció proyectos como la construcción de una Casa de las Tres R, la consulta ciudadana para el desarrollo del Cablebús y el fortalecimiento del transporte público con la llegada de 10 nuevas unidades de RTP para la zona.