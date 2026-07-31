Delfina Gómez destaca liderazgo del Edoméx en empleo y comercio de calzado

El Programa de Créditos Estratégicos para la Industria del Calzado contempla una bolsa de hasta 110 millones de pesos para fortalecer al sector.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que la entidad se mantiene como referente nacional en generación de empleos formales y en el comercio al por menor de calzado durante la presentación del Programa de Créditos Estratégicos para la Industria del Calzado, encabezada por el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubón.



La mandataria señaló que el programa impulsado por el Gobierno de México beneficiará a 4 mil 397 productores del sector y sus familias, distribuidos en 383 unidades económicas dedicadas a la fabricación de calzado en 38 municipios mexiquenses, con mayor presencia en San Mateo Atenco, Villa del Carbón, Cuautitlán Izcalli y Ecatepec.



Asimismo, resaltó que el Estado de México ha generado 281 mil 400 nuevos empleos formales y cuenta con 5 mil 794 establecimientos dedicados al comercio minorista de calzado, cifras que, afirmó, reflejan el dinamismo económico de la entidad y el trabajo coordinado con el Gobierno federal para fortalecer a los sectores productivos.



Delfina Gómez informó que el Producto Interno Bruto estatal alcanzó 2.3 billones de pesos en 2024, equivalente al 9.1 por ciento del PIB nacional, mientras que entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026 la entidad captó 8 mil 357 millones de dólares en inversión extranjera directa, ubicándose en el segundo lugar nacional.



El Programa de Créditos Estratégicos está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a personas físicas con actividad empresarial. Los financiamientos van de uno a 10 millones de pesos, con una tasa base de 10 por ciento y un incentivo que la reduce hasta 8 por ciento para empresas lideradas por mujeres o que promuevan prácticas laborales incluyentes.



Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, reconoció el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez para impulsar esta estrategia, cuyo objetivo es fortalecer la competitividad de la industria del calzado y consolidar el crecimiento de las empresas mexicanas.