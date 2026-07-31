Toluca retira árboles en riesgo para proteger a la ciudadanía en Paseo Colón

Intervendrá 24 ejemplares secos con respaldo de estudios técnicos; avanza estrategia de reforestación con 128 mil nuevos árboles.

Con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de peatones, ciclistas, comerciantes, automovilistas y vecinos, el Gobierno de Toluca inició el retiro controlado de 24 árboles secos y muertos en pie ubicados en Paseo Colón.

El presidente municipal Ricardo Moreno Bastida destacó que la decisión se tomó con base en dictámenes técnicos y estudios fitosanitarios, luego de identificar que estos ejemplares representaban un riesgo para la población. Precisó que la intervención corresponde únicamente al 1.25 por ciento de los mil 920 árboles existentes en la zona.

Los trabajos cumplen con la Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-018-SeMAGEM-DS-2017 y fueron verificados por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), tras una solicitud ciudadana.

El alcalde señaló que las acciones ambientales de su administración se sustentan en criterios científicos y preventivos, al recordar que recientemente un árbol de la misma especie cayó en el lugar y ocasionó daños materiales.

De manera paralela, el Gobierno municipal impulsa una campaña integral de arborización con la meta de plantar 128 mil ejemplares en distintos puntos de Toluca, de los cuales 25 mil ya han sido colocados, con el propósito de mejorar la calidad del aire, reducir islas de calor y fortalecer los beneficios ambientales.

Los árboles retirados serán sustituidos por especies adecuadas para las condiciones urbanas, con recomendaciones de especialistas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y expertos en arboricultura, para garantizar la conservación del patrimonio natural de la capital mexiquense.

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