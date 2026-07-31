Guerrero activa “Agosto es Joven 2026” con casi 30 actividades para impulsar a las juventudes

Se prepara una agenda deportiva, cultural, académica y de emprendimiento para fortalecer el desarrollo de jóvenes guerrerenses.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda presentó la agenda “Agosto es Joven 2026”, un programa que reunirá cerca de 30 actividades enfocadas en impulsar la participación, capacitación y desarrollo integral de las juventudes de Guerrero durante todo el mes.



Acompañada por el secretario de la Juventud y la Niñez, Carlos Sánchez García, la mandataria estatal destacó que su gobierno mantiene como prioridad generar espacios donde las y los jóvenes puedan expresar sus ideas, fortalecer sus capacidades y participar activamente en la construcción de un mejor estado.



El programa iniciará el 1 de agosto con el Torneo de Boxeo Amateur “Verde Oro” en Acapulco, donde se espera la participación de más de 400 jóvenes de diferentes entidades del país. Posteriormente, el 4 de agosto, se realizará “Modo Guerrero” en Chilpancingo, un encuentro enfocado en prácticas de defensa personal.



La agenda también contempla el Bazar Rosa, dirigido a mujeres emprendedoras; la toma de protesta de la Gobernadora Infantil 2026 como ejercicio de participación cívica, así como el Bazar Joven “Arte Urbano”, que promoverá el talento local, el emprendimiento y la comercialización de productos elaborados por jóvenes.



Además, se desarrollará la Feria del Empleo Joven, encuentros juveniles, conferencias, actividades culturales, torneos deportivos y carreras atléticas y ciclistas en distintas regiones del estado.