Guerrero activa “Agosto es Joven 2026” con casi 30 actividades para impulsar a las juventudes

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda presentó la agenda “Agosto es Joven 2026”, un programa que reunirá cerca de 30 actividades enfocadas en impulsar la participación, capacitación y desarrollo integral de las juventudes de Guerrero durante todo el mes.
Acompañada por el secretario de la Juventud y la Niñez, Carlos Sánchez García, la mandataria estatal destacó que su gobierno mantiene como prioridad generar espacios donde las y los jóvenes puedan expresar sus ideas, fortalecer sus capacidades y participar activamente en la construcción de un mejor estado.
El programa iniciará el 1 de agosto con el Torneo de Boxeo Amateur “Verde Oro” en Acapulco, donde se espera la participación de más de 400 jóvenes de diferentes entidades del país. Posteriormente, el 4 de agosto, se realizará “Modo Guerrero” en Chilpancingo, un encuentro enfocado en prácticas de defensa personal.
La agenda también contempla el Bazar Rosa, dirigido a mujeres emprendedoras; la toma de protesta de la Gobernadora Infantil 2026 como ejercicio de participación cívica, así como el Bazar Joven “Arte Urbano”, que promoverá el talento local, el emprendimiento y la comercialización de productos elaborados por jóvenes.
Además, se desarrollará la Feria del Empleo Joven, encuentros juveniles, conferencias, actividades culturales, torneos deportivos y carreras atléticas y ciclistas en distintas regiones del estado.