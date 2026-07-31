Anuncia Sheinbaum inversión en Quintana Roo de 2 mil mdp para reforzar combate al sargazo

La estrategia contempla la adquisición de más embarcaciones, instalación de barreras y fortalecimiento de la recolección en las principales zonas turísticas del estado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una inversión de 2 mil millones de pesos para fortalecer la Estrategia de Atención y Manejo del Sargazo en Quintana Roo, con el propósito de incrementar la capacidad de contención y recolección de esta alga en las principales playas del Caribe mexicano.



Durante la conferencia “Las Mañaneras del Pueblo”, la mandataria explicó que la estrategia se desarrollará mediante tres acciones prioritarias: la adquisición de más barcos sargaceros para aumentar la captura en el mar, la instalación de nuevas barreras de contención y el fortalecimiento de la recolección sustentable en playas. Las acciones se concentrarán en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual, destinos que concentran gran parte de la actividad turística del estado.



Sheinbaum destacó que el Gobierno de México trabaja de manera coordinada con autoridades estatales, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el sector hotelero y la iniciativa privada para enfrentar una temporada considerada atípica por el alto volumen de sargazo registrado en el Caribe.



Asimismo, las autoridades informaron que la estrategia contempla el manejo y aprovechamiento del sargazo bajo un esquema de economía circular. Actualmente existen 198 iniciativas de investigación y 39 empresas que desarrollan productos derivados de esta alga, como biogás, biofertilizantes, bioplásticos y materiales para la industria, con el objetivo de convertir este desafío ambiental en una oportunidad de desarrollo sostenible.



La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, destacó que su administración ha destinado 770 millones de pesos para fortalecer el monitoreo satelital, la coordinación interinstitucional y las labores de limpieza en las playas, mientras que representantes del sector turístico reconocieron la estrategia impulsada por el Gobierno de México para proteger uno de los principales destinos turísticos del país.