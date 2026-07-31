SHCP reporta crecimiento económico y finanzas públicas estables al segundo trimestre de 2026

Destacó un mayor dinamismo de la economía, finanzas públicas sólidas y una deuda en trayectoria sostenible durante el primer semestre del año.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondientes al segundo trimestre de 2026, en los que reportó un crecimiento de 1.5% de la economía mexicana respecto al trimestre previo, el mayor avance registrado desde finales de 2020.



El informe señala que la recuperación fue impulsada por el desempeño de las actividades primarias, la industria, la construcción y el sector servicios, además del fortalecimiento de la demanda interna, el consumo y la inversión. Asimismo, destacó que el mercado laboral se mantuvo sólido, con la creación de 353 mil empleos respecto al año anterior y una tasa de desempleo de 2.7%, cercana a mínimos históricos.



En materia de estabilidad económica, la inflación promedió 3.9% anual durante el segundo trimestre, mientras que la Inversión Extranjera Directa alcanzó un máximo histórico de 23.6 mil millones de dólares en el primer trimestre del año, lo que representó un incremento de 10.4% respecto al mismo periodo de 2025.



En el ámbito fiscal, Hacienda informó que los balances públicos registraron un desempeño mejor al previsto. El déficit presupuestario fue menor al programado en 358 mil millones de pesos y el balance primario presentó un superávit de 115 mil millones de pesos, en línea con la estrategia de mantener una trayectoria sostenible de la deuda pública.



La dependencia también destacó el crecimiento de la recaudación por IVA, IEPS e impuestos a las importaciones, así como el incremento del gasto destinado a salud, educación, protección social y vivienda. En paralelo, subrayó que las medidas de austeridad permitieron reducir el gasto operativo y fortalecer la inversión pública en proyectos estratégicos.



Respecto a la deuda pública, el informe indica que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicó en 51% del Producto Interno Bruto, por debajo de lo previsto, mientras que México conservó el grado de inversión otorgado por las principales agencias calificadoras internacionales, lo que, afirmó la dependencia, refleja la confianza en la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal del país.