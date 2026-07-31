Fernando Flores consolida a Metepec como polo de inversión con respaldo de empresarios

Más de 60 líderes del sector productivo reconocieron las políticas económicas del municipio y refrendaron su colaboración para impulsar empleo y crecimiento.

Representantes del sector empresarial refrendaron su confianza y respaldo al gobierno del presidente municipal Fernando Flores Fernández, al reconocer los resultados alcanzados en materia de inversión, desarrollo económico y generación de empleo.



Durante la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico Municipal, más de 60 empresarios y empresarias, agrupados en 80 organizaciones, destacaron la importancia de mantener la coordinación entre autoridades, iniciativa privada y sociedad para fortalecer la competitividad de Metepec.



El encuentro reunió a representantes de cámaras, asociaciones, consejos empresariales, instituciones educativas y diversos sectores productivos, quienes coincidieron en que las políticas impulsadas por la administración municipal han generado mejores condiciones para invertir, emprender y generar nuevas oportunidades laborales.



Fernando Flores destacó que el crecimiento económico del municipio es resultado del trabajo conjunto con la iniciativa privada, a la que reconoció como un elemento fundamental para el desarrollo local. Señaló que la simplificación de trámites, la mejora de servicios públicos y las estrategias de seguridad han contribuido a fortalecer la confianza de los inversionistas.



Entre los resultados presentados, se informó que durante 2025 Metepec registró un aumento en la apertura de nuevas unidades económicas, así como una inversión superior a 967 millones de pesos que permitió generar más de 5 mil 100 empleos.



Asimismo, durante el primer semestre de 2026 se reportó una inversión acumulada superior a mil 37 millones de pesos, además de un crecimiento en unidades económicas con licencia vigente y refrendos de funcionamiento.



El Gobierno municipal destacó que el Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico se mantiene como un espacio permanente de diálogo y colaboración, donde se impulsan acciones para consolidar a Metepec como uno de los municipios más atractivos para la inversión en el Estado de México.