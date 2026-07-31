Bazar “Borrón y Vida Nueva” abre oportunidades para emprendedores en reinserción social

Personas liberadas comercializaron sus productos en el Jardín Flotante Tlallipan de la CDMX.

Con el objetivo de impulsar la inclusión laboral y fortalecer los proyectos productivos de personas liberadas, el Gobierno de la Ciudad de México realizó una nueva edición del bazar “Borrón y Vida Nueva” en el Jardín Flotante Tlallipan.



La actividad fue organizada por la Secretaría de Gobierno capitalina (SECGOB), a través del Instituto de Reinserción Social (IRS), en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, como parte de las acciones para promover la autonomía económica y una reinserción social efectiva.



Durante la jornada, emprendedoras y emprendedores participantes del subprograma “Empoderando Vidas” ofrecieron sus productos directamente a la ciudadanía, luego de recibir capacitación, acompañamiento y herramientas para iniciar o fortalecer sus negocios.



Las y los participantes destacaron que estos espacios permiten ampliar sus canales de venta, acercarse a nuevos consumidores y consolidar sus marcas mediante el aprovechamiento de espacios públicos como puntos de encuentro comunitario.



La directora general del Instituto de Reinserción Social, Cinthia Guadarrama Godínez, señaló que la colaboración entre instituciones es clave para generar mayores oportunidades de desarrollo para las personas afiliadas al organismo y sus familias.



Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de México refrenda su compromiso de construir nuevas oportunidades para las personas liberadas, promoviendo la igualdad, la inclusión y la generación de proyectos de vida alejados de la exclusión social.