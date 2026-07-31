GARCÍA HARFUCH ANUNCIA CAPTURA DE “EL R1”, PRESUNTO AUTOR INTELECTUAL DEL HOMICIDIO DE CARLOS MANZO

Su detención fue resultado de un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales tras varios meses de investigación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este 30 de julio la detención de Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, identificado como presunto líder de Los Erres, una de las células delictivas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y señalado como el presunto autor intelectual del homicidio del alcalde Carlos Manzo, ocurrido en noviembre del año pasado.



La captura se realizó en el municipio de Atotonilco, Jalisco, como resultado de una investigación desarrollada durante varios meses y de un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como autoridades de Michoacán y Jalisco.



Durante una entrevista, García Harfuch informó que en el operativo participaron fuerzas especiales del Ejército Mexicano y elementos de la SSPC. Además, confirmó que una persona perdió la vida durante la intervención y que hubo más detenidos, cuya situación jurídica será informada una vez concluya el proceso correspondiente.



El funcionario destacó que, desde las primeras semanas posteriores al asesinato del edil, las autoridades iniciaron las investigaciones que han derivado, hasta el momento, en la detención de 31 personas presuntamente relacionadas con el caso.



De acuerdo con las autoridades, “El R1” es considerado un objetivo prioritario por su presunto liderazgo dentro de la organización criminal, cuya operación se extendía en municipios de Michoacán como Morelia, Uruapan y Apatzingán, además de distintas zonas de Jalisco. A esta célula se le atribuyen delitos como homicidio, extorsión y tráfico de drogas, además de contar con antecedentes de ataques contra autoridades desde 2012.



Tras la detención, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, reconoció el trabajo de las autoridades federales, aunque solicitó que las investigaciones continúen para esclarecer por completo el caso, incluida la posible participación de otros actores. Por su parte, Juan Manzo, hermano de la víctima, calificó la captura como un avance importante en la búsqueda de justicia y pidió que no exista impunidad para ninguna persona involucrada.