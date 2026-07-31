Enrique Vargas entre los 300 líderes más influyentes de México en 2026

El senador mexiquense fue reconocido por la revista Líderes Mexicanos por su participación en temas nacionales y su trayectoria política.

El senador por el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, fue incluido en la edición 2026 de la lista de Los 300 Líderes Más Influyentes de México, reconocimiento que otorga la revista Líderes Mexicanos a personajes con incidencia en la vida política, económica y social del país.



A través de sus redes sociales, el también vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado agradeció la distinción y aseguró que continuará trabajando desde la Cámara Alta para impulsar iniciativas y acciones en beneficio de las familias mexicanas.



La publicación destacó la participación de Vargas del Villar en algunos de los principales debates legislativos de alcance nacional, entre ellos la reforma electoral, la reforma al Poder Judicial y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde ha insistido en la importancia de fortalecer el Estado de derecho, brindar certeza jurídica y generar condiciones que favorezcan la inversión y el crecimiento económico.



Asimismo, resaltó su papel como uno de los principales referentes del Partido Acción Nacional en el Estado de México, así como su participación en una agenda legislativa enfocada en temas de seguridad pública, desarrollo económico, fortalecimiento institucional y mejora de las condiciones para la competitividad del país.



La edición 2026 de Líderes Mexicanos también subraya que su presencia constante en los principales temas de discusión nacional, así como su trayectoria política y legislativa, lo mantienen como uno de los perfiles con mayor proyección dentro del escenario político rumbo al proceso electoral de 2027.



Con este reconocimiento, Enrique Vargas del Villar se consolida entre las figuras políticas con mayor influencia en el ámbito nacional, de acuerdo con la evaluación realizada por la publicación especializada.