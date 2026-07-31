INE instala Comisión para fortalecer la integridad de las candidaturas

El nuevo órgano será presidido por el consejero Arturo Chávez; verificará que aspirantes a elección popular cumplan con los requisitos de elegibilidad y probidad.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la integración de la Comisión de Verificación de Integridad de las Candidaturas, un órgano que tendrá la responsabilidad de revisar los perfiles de quienes aspiren a cargos de elección popular, con el propósito de fortalecer la legalidad y la transparencia en los procesos electorales.



La Comisión será presidida por el consejero electoral Arturo Chávez y estará integrada por la consejera Norma Irene de la Cruz y el consejero Uuc-kib Espadas. La propuesta fue avalada por el Consejo General con nueve votos a favor y dos en contra.



Como parte del acuerdo, el INE determinó que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos fungirá como Secretaría Técnica de la Comisión, instancia encargada de apoyar el análisis y seguimiento de los expedientes que sean revisados.



Durante la sesión, la consejera Carla Humphrey propuso excluir de este órgano a los partidos políticos y a las representaciones del Congreso de la Unión ante el Instituto, planteamiento que fue respaldado por unanimidad de las consejerías. Al respecto, Arturo Chávez explicó que la Comisión manejará información de carácter confidencial, por lo que su integración estará limitada exclusivamente a autoridades electorales.



Con la creación de este órgano, el INE busca reforzar los mecanismos de verificación para prevenir que personas vinculadas con delitos graves, corrupción o presuntos nexos con la delincuencia organizada puedan acceder a candidaturas de elección popular.