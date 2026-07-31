EDOMÉX EVITA PAGO DE MÁS DE 7.6 MILLONES DE PESOS EN EXTORSIONES EN UNA SEMANA

El Gobierno del Estado de México informó que, del 23 al 29 de julio, evitó el pago de 7 millones 640 mil 396 pesos por intentos de extorsión, como resultado de las denuncias ciudadanas y las acciones coordinadas en la Mesa de Paz encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), durante ese periodo se recibieron 922 denuncias, logrando una respuesta positiva en el 83 por ciento de los casos. La mayoría de los reportes correspondieron a extorsión telefónica (331) y fraude telefónico (319).

Las autoridades señalaron que los delincuentes utilizan principalmente llamadas en las que afirman tener vigilada a la víctima o aseguran que un familiar necesita dinero de manera urgente para intentar obtener depósitos.

El Gobierno estatal reiteró que la línea 089 opera de forma gratuita y anónima las 24 horas para atender este tipo de delitos, e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de extorsión.

Asimismo, se destacó que las estrategias de inteligencia y coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales también se reflejan en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), donde las ocho ciudades mexiquenses evaluadas registraron una mejora en la percepción de seguridad durante el último trimestre.