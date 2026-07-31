Zinacantepec acerca servicios médicos gratuitos a familias de San Juan de las Huertas

Manuel Vilchis Viveros y Jessica Ríos Lara encabezaron una Jornada Integral de Salud.

Con el objetivo de acercar servicios de salud y asistencia social a las comunidades, el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros y la presidenta del Sistema Municipal DIF, Jessica Ríos Lara, encabezaron una Jornada Integral de Salud en San Juan de las Huertas, donde cientos de familias recibieron atención gratuita.



La jornada, realizada en coordinación con el Sistema DIF Estado de México, permitió brindar consultas médicas y odontológicas, orientación nutricional y psicológica, aplicación de vacunas, estudios preventivos para la detección de diversos padecimientos, así como entrega de lentes pregraduados.



Además, las familias tuvieron acceso a afiliaciones al programa IMSS Bienestar, asesorías jurídicas, apoyos funcionales como bastones, andaderas y sillas de ruedas, apoyos alimentarios y módulos de bolsa de trabajo.



Jessica Ríos Lara destacó que estas acciones buscan garantizar que los servicios lleguen a quienes más los necesitan, al tiempo que invitó a la población a participar en las jornadas preventivas para detectar y atender oportunamente posibles problemas de salud.



Por su parte, Manuel Vilchis Viveros señaló que la prevención y la cercanía con la ciudadanía son prioridades de su administración, por lo que continuarán impulsando programas que lleven atención médica y apoyos sociales directamente a las comunidades.



El alcalde reconoció la colaboración del DIF municipal y estatal, así como del personal médico y operativo que hizo posible la jornada, y refrendó su compromiso de mantener la coordinación institucional para ampliar la cobertura de servicios en beneficio de las familias de Zinacantepec.