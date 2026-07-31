Baja California obtiene reconocimiento internacional Premio NovaGob México 2026

Fue la Ventanilla Digital quién fue galardonada por transformar la atención ciudadana.

El Gobierno de Baja California fue distinguido con el primer lugar del Premio NovaGob México 2026 en la categoría Innovación en Transformación Digital, gracias al desarrollo de la Ventanilla Digital, una plataforma que moderniza los trámites y servicios públicos para hacerlos más ágiles y accesibles para la población.



La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que el proyecto, desarrollado por la Agencia Digital del Estado, fue seleccionado entre los 12 finalistas internacionales de los Premios NovaGob Excelencia, en una edición donde participaron casi 8 mil personas de México y América Latina.



La mandataria estatal señaló que este reconocimiento refleja el compromiso de su administración por impulsar un gobierno digital, con servicios más sencillos, rápidos y eficientes, colocando a la ciudadanía como eje central de las decisiones públicas.



El director general de la Agencia Digital, Gabriel Palombo, explicó que Baja California desarrolló su propia infraestructura tecnológica denominada BajaStac, con la que fortaleció su autonomía digital y redujo la dependencia de proveedores externos.



Entre las herramientas implementadas destacan la Plataforma de Identidad Digital Única Llave BC, validación biométrica vinculada al RENAPO, sistemas de inteligencia artificial predictiva y un modelo de atención ciudadana con accesibilidad en Lengua de Señas Mexicana y lenguas indígenas.