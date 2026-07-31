Harfuch: “R1” habría ordenado el feminicidio de la influencer Valeria Márquez

El secretario de Seguridad afirmó que el detenido también es señalado como presunto autor intelectual del homicidio del alcalde Carlos Manzo

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Ramón Ángel “N”, alias “R1”, presunto líder de una célula criminal conocida como “Los Rs”, es investigado por su presunta participación como autor intelectual del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en Jalisco.

Durante la conferencia de prensa de este viernes, el funcionario federal señaló que las investigaciones apuntan a que el hijo de “R1”, quien presuntamente mantenía una relación sentimental con la joven de 23 años, habría solicitado a su padre cometer el crimen. García Harfuch precisó que esta línea de investigación aún deberá acreditarse dentro del proceso judicial correspondiente.

El titular de la SSPC indicó que la organización delictiva está relacionada con diversos hechos de violencia registrados en Jalisco y Michoacán, entre ellos el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Ramón Ángel “N” fue detenido durante un operativo realizado en Jalisco y quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones para determinar su presunta responsabilidad en ambos casos.