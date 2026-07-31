UAEMéx llama a reforzar prevención y denuncia para combatir la trata de personas

Especialista universitario destacó la importancia de la información, la vigilancia en entornos digitales y la participación social.

La prevención, la denuncia y el acceso a información confiable son herramientas fundamentales para combatir la trata de personas, señaló Abraham Osorio Ballesteros, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).



En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el especialista explicó que este delito representa una grave violación a los derechos humanos y puede presentarse mediante distintas formas de captación, como falsas ofertas de empleo, explotación sexual, engaños a través de redes sociales y el uso de plataformas digitales.



Osorio Ballesteros advirtió que mujeres, niñas, adolescentes y personas jóvenes se encuentran entre los sectores con mayor vulnerabilidad, especialmente cuando enfrentan condiciones de desigualdad social y económica que pueden facilitar la acción de redes delictivas.



Destacó que es importante que familias, docentes y personas cuidadoras mantengan una comunicación cercana con adolescentes y jóvenes, además de estar atentos a cambios de comportamiento, uso inusual de redes sociales o situaciones que puedan representar algún riesgo.



El investigador universitario subrayó que la denuncia permite visibilizar este delito, fortalecer las estrategias de atención y mejorar las políticas públicas de prevención. Asimismo, resaltó el papel de las instituciones educativas en la generación de conocimiento y en la difusión de información para proteger a la sociedad.



Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la cultura de la prevención, la empatía y el respeto a los derechos humanos, así como a promover el uso responsable de las plataformas digitales para contribuir a la erradicación de la trata de personas.