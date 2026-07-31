Cafestival MX 2026 convierte a Cuauhtémoc en punto de encuentro del café mexicano

Alessandra Rojo de la Vega inauguró la cuarta edición del festival que reúne a productores, tostadores y baristas.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, inauguró la cuarta edición de Cafestival MX 2026, un encuentro que reúne durante dos días a productores, tostadores, baristas, emprendedores y especialistas del café provenientes de distintas regiones del país.



En la Antigua Sede del Senado, la Casona de Xicoténcatl, la alcaldesa destacó que detrás de cada taza de café existe una amplia cadena de trabajo integrada por productores del campo, pequeños negocios y emprendedores que contribuyen al desarrollo económico de México.



Rojo de la Vega señaló que la alcaldía mantiene una política de apertura para impulsar espacios que fortalezcan el emprendimiento, la cultura y la actividad económica, al generar oportunidades para que productores y comerciantes acerquen sus productos a nuevos públicos.



Durante el 30 y 31 de julio, las y los asistentes podrán disfrutar de catas de café de especialidad, talleres de barismo, métodos de extracción, conferencias sobre la industria cafetalera y una muestra comercial con productos provenientes de estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla.



El encuentro busca promover la cultura del café mexicano, fortalecer los vínculos entre productores y consumidores, así como reconocer el trabajo de quienes forman parte de esta importante industria nacional.



En la inauguración participaron Lucero Luna Campos, directora general de Cafestival MX, y Félix Martínez Cabrera, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Café (ANICAFE), quienes destacaron la importancia de crear espacios para fortalecer la comunidad cafetalera del país.