San Mateo Atenco fortalece inversión y moderniza servicios con nuevas alianzas

La alcaldesa Ana Muñiz Neyra impulsa acciones para atraer empresas, generar empleos y mejorar la atención a las familias atenquenses.

El Gobierno municipal de San Mateo Atenco refrendó su compromiso con el desarrollo económico y la mejora de los servicios públicos mediante acciones enfocadas en fortalecer la inversión y la coordinación institucional.



La presidenta municipal Ana Muñiz Neyra visitó las empresas Naran Logística Integral y Asigma Laminados, ubicadas en la colonia Reforma, donde destacó la importancia de las compañías que eligen al municipio para establecerse, crecer y generar oportunidades laborales.



Durante el recorrido, se entregó la Licencia de Funcionamiento a Naran Logística Integral, como parte de las acciones para brindar certeza y acompañamiento a los negocios que contribuyen al dinamismo económico local.



Asimismo, la alcaldesa recibió al titular del Instituto de Información Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, Alejandro Gumler, con quien firmó un convenio de colaboración orientado a fortalecer los servicios catastrales y mejorar la atención a la ciudadanía.



Ana Muñiz Neyra señaló que, a través del trabajo coordinado con el sector empresarial y las instituciones estatales, San Mateo Atenco continuará generando condiciones para impulsar la inversión, fortalecer los servicios municipales y ampliar las oportunidades de desarrollo para las familias atenquenses.