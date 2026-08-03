IEEM abre plataforma digital con datos de la histórica elección judicial 2025

Permite consultar mapas, resultados, distritos y detalles de la primera elección de personas juzgadoras en la entidad.

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la información pública y facilitar la consulta de datos electorales, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) puso a disposición de la ciudadanía el Sistema de Información Geográfico Electoral (SIGE) 2025, una herramienta digital que concentra información relacionada con el Proceso Electoral Judicial Extraordinario del Estado de México.



La plataforma permite consultar de manera interactiva mapas electorales, regiones, distritos judiciales, ubicación de casillas seccionales, integración de órganos desconcentrados, resultados estadísticos y datos de las personas electas para los distintos cargos judiciales.



El SIGE 2025 representa un recurso de consulta para las y los mexiquenses, pero también para estudiantes, investigadores, instituciones académicas y medios de comunicación interesados en analizar la organización y resultados de la primera elección de personas juzgadoras en la entidad.



A través de herramientas geotecnológicas, el IEEM busca acercar la información electoral a la población mediante datos claros, accesibles y visuales que permitan comprender el desarrollo de los procesos democráticos en el Estado de México.



El Instituto destacó que esta plataforma permanecerá disponible de manera gratuita para fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y el conocimiento sobre la nueva etapa electoral derivada de la elección judicial de 2025.



El Sistema Geográfico Electoral (SIGE) 2025 puede consultarse en línea a través del portal oficial del IEEM.