SMSEM refrenda respaldo a nuevas generaciones de maestras y maestros del Edoméx

El sindicato acompañó las ceremonias de graduación de las 36 Escuelas Normales del Estado de México y destacó el papel de los nuevos docentes en el fortalecimiento educativo.

El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) acompañó las ceremonias de egreso de las y los estudiantes de las 36 Escuelas Normales de la entidad, quienes concluyeron su formación profesional para integrarse próximamente al servicio educativo.



En representación del secretario general del SMSEM, Jenaro Martínez Reyes, integrantes del Comité Ejecutivo Estatal participaron en los actos académicos donde reconocieron el esfuerzo, dedicación y compromiso de las nuevas generaciones de docentes.



Durante las ceremonias, representantes sindicales destacaron que el organismo mantiene abiertas sus puertas para brindar acompañamiento, orientación y representación a quienes se incorporen al Subsistema Educativo Estatal.



Asimismo, reconocieron el respaldo de las familias de las y los graduados, al considerar que su apoyo fue fundamental para alcanzar esta meta profesional y formar a quienes tendrán la responsabilidad de contribuir a la educación de niñas, niños y jóvenes mexiquenses.



El SMSEM también destacó la labor de docentes y directivos de las instituciones normalistas, quienes participan en la preparación de los futuros maestros y maestras de la entidad.



Finalmente, la organización sindical reiteró su compromiso de acompañar a los nuevos integrantes del magisterio durante su trayectoria profesional y reconoció las acciones impulsadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, en favor de la formación docente en el Estado de México.