Baja California abre más de 200 opciones de formación artística para impulsar el talento

El programa académico 2026-2 ofrecerá talleres gratuitos y actividades culturales para personas de todas las edades, con enfoque incluyente.

El Gobierno de Baja California anunció una nueva oferta de formación artística que contempla más de 200 talleres, cursos y actividades en los siete municipios del estado, como parte del programa académico 2026-2 de la Secretaría de Cultura.



La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que la cultura representa una herramienta fundamental para fortalecer el tejido social y generar espacios de convivencia, creatividad y desarrollo para las comunidades.



La oferta incluye disciplinas como artes plásticas, danza, teatro, música, literatura, fotografía, escultura, cine, gastronomía tradicional, Lengua de Señas Mexicana y Braille, con alternativas dirigidas a niñas, niños, jóvenes y adultos.



La secretaria de Cultura, Alma Delia Ábrego Ceballos, informó que del total de actividades programadas, 41 serán gratuitas, con el objetivo de ampliar el acceso a la formación artística para sectores vulnerables y grupos prioritarios.



Los talleres se desarrollarán de septiembre a diciembre en los Centros Estatales de las Artes de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, así como en San Felipe y San Quintín.



Con estas acciones, el Gobierno estatal busca acercar la cultura a más comunidades, fortalecer el talento local y consolidar una política cultural basada en la inclusión y la igualdad de oportunidades.