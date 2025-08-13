Tenemos 90 días para asegurar pagar menos aranceles que otros países: Ebrard

Destacó que México logró mantener vigente el T-MEC tras intensas negociaciones diplomáticas.

Con un plazo de 90 días, México tiene que asegurar la menor desventaja comercial posible frente a otros países en el acceso al mercado de Estados Unidos. De esta manera lo señaló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante el evento La Puerta Logística del Bajío en Celaya, Guanajuato.



Mencionó que este periodo fue acordado entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump para evitar la imposición de un arancel general del 30% a las exportaciones mexicanas.



El principal objetivo es que México tenga condiciones más favorables en comparación con otras naciones. Ebrard explicó que esta es la meta principal durante estos meses.



Destacó que México logró mantener vigente el T-MEC tras intensas negociaciones diplomáticas, mientras que 13 de los 14 tratados de Estados Unidos con otros países ya no están en vigor.



El 84.4% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, actualmente, están libres de aranceles. Pero los sectores como el acero y automotriz enfrentan sistemas complejos de descuentos.



Ebrard señaló que México busca pagar menos aranceles que sus competidores por exportar a Estados Unidos. Por ejemplo, si Japón paga un 15% para exportar vehículos, México debe pagar menos, y lo mismo aplica para Alemania y otros países.



Este nuevo contexto obliga a México a negociar para asegurar beneficios y mantener su competitividad en Estados Unidos. El plazo de 90 días es clave para definir estos términos y evitar aranceles que puedan afectar la economía nacional.