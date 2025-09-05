Fortalece UAEMéx el diálogo con estudiantes de Química para atender infraestructura y procesos internos

-Se acordó realizar un levantamiento de los requerimientos y las necesidades en materia de infraestructura, principalmente aulas, oficinas y laboratorios.

Se reunieron representantes estudiantiles de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) con integrantes de la Administración 2025-2029 de esta casa de estudios, encabezada por la rectora Martha Patricia Zarza Delgado.



Además durante el diálogo también se realizó la revisión del seguimiento y avances de los puntos que contempla el pliego petitorio en materia de infraestructura: laboratorios, salones y espacios administrativos de los campus Colón y “El Cerrillo”, así como el Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable UAEM-UNAM (CCIQS).



Se acordó realizar un levantamiento de los requerimientos y las necesidades en materia de infraestructura, principalmente aulas, oficinas y laboratorios.



Con la Consejería Jurídica se acordó la realización de una mesa de trabajo sobre el proceso de elección de consejeras y consejeros universitarios, así como directora o director, también una mesa para atender asuntos relacionados con violencia de género.



La Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad se acordó realizar una mesa de vinculación en el Campus “El Cerrillo”.



Tras terminar esta mesa de conversación, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado recorrió las instalaciones de la Facultad de Química Campus “Colón”, en compañía de integrantes de la asamblea estudiantil, comunidad académica y personal administrativo, reiterando que estos ejercicios de diálogo son indispensables para fomentar el trabajo participativo de los tres sectores de la institución: alumnado, personal académico y personal administrativo.