Llama Rojo de la Vega a combatir la violencia de Género agravada por consumo de alcohol

La impunidad y la normalización cultural intensifican el problema. En Cuauhtémoc se trabaja con Puntos Violeta, prevención y atención integral a mujeres, para erradicar estos factores, señaló.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, participó en el Foro “Violencia de género y consumo de alcohol en México: alternativas para el fortalecimiento de la política pública”, organizado por la Universidad La Salle, donde advirtió que la combinación entre violencia de género y consumo excesivo de alcohol constituye una “herida silenciosa” que lastima hogares, calles y comunidades enteras.



Sostuvo que factores como la impunidad institucional, la venta indiscriminada de alcohol y la invisibilización cultural del maltrato contribuyen a agravar esta problemática. “Cada sorbo descontrolado puede convertirse en un grito de dolor; cada botella rota en un corazón roto”, expresó.



Enfatizó que, desde la Alcaldía Cuauhtémoc, se han emprendido políticas públicas firmes para enfrentar la violencia de género, entre ellas campañas permanentes de sensibilización, talleres escolares, formación obligatoria en perspectiva de género para el personal de la demarcación, así como la atención psicológica y legal 24/7 a través de abogadas y psicólogas especializadas.



Recordó que en lo que va de su administración se han atendido más de 650 mujeres víctimas de violencia, se han judicializado 140 carpetas y 20 agresores fueron llevados a prisión gracias al acompañamiento que brinda la estrategia integral Reacción Violeta.



Al concluir su participación, la alcaldesa encabezó la instalación de un nuevo Punto Violeta en la Universidad La Salle, con el objetivo de ampliar los espacios seguros para mujeres en la demarcación.