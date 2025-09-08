DIF CDMX entregará desayunos escolares a escuelas públicas inscritas en el PAE

-Por primera vez a cada ración alimenticia se le incorpora verdura deshidratada un día a la semana, beneficiando a 171 mil 564 alumnos de más de mil planteles.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de CDMX informó que para este ciclo escolar 2025-2026 comenzará hoy 8 de septiembre la entrega de desayunos escolares a los alumnos de las escuelas públicas de educación preescolar, primaria y de educación especial de los Centros de Atención Múltiple, inscritas en el Programa de Alimentos Escolares (PAE).



A diferencia de años anteriores, que se proporcionaba el alimento en la cuarta semana del año lectivo, en esta ocasión inicia en la semana dos del presente ciclo escolar; también, por primera vez, a cada ración alimenticia, en la modalidad fría, se le incorporará verdura deshidratada un día a la semana, a fin de enriquecer su valor nutricional.



Son 1140 planteles escolares que solicitaron y aceptaron los términos y condiciones del PAE para recibir los alimentos escolares, lo que beneficiará a 171 mil 564 alumnos, a quienes les llegarán raciones alimenticias; cuatro días de cereal, leche y fruta y un día a la semana se le agregará verdura deshidratada.



Cabe señalar que el 14% de estos planteles manejan alimento caliente y 86 por ciento alimento frío, la meta es atender a poco más de 495 mil niñas y niños de mil 900 escuelas públicas de preescolar y primaria, así como a alumnos de educación especial de los Centros de Atención Múltiples de la Ciudad de México.