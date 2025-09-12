Invita CAEM a niñas, niños y jóvenes al Concurso de Pintura sobre cuidado del agua

-Dirigido a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, así como de educación especial.

Con el fin de promover el ahorro y uso eficiente del agua, fomentando la creatividad, la imaginación y la participación de niños y jóvenes, el Gobierno del Estado de México invita a los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y educación especial de escuelas públicas y privadas a participar en el Concurso de Pintura 2025 de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).



Los alumnos podrán participar en cinco categorías, de acuerdo a su grado escolar, con tres temáticas:



-“Mi amiga, el agua”, dirigida a preescolar.



-“El agua es vida, cuídala”, en tres categorías: 1º a 3º de primaria, 4º a 6º de primaria y educación especial.



-“Hagamos un uso eficiente del agua”, para secundaria.



El dibujo o pintura debe ser de creación propia, se deberán entregar en cartulina con medidas de 60 x 40 para las 5 categorías; en su reverso, deberán anexar los siguientes datos: nombre del alumno y escuela, grado que se cursa, categoría, dirección del alumno y escuela, teléfono, municipio y clave del centro educativo.



Un jurado calificador elegirá a los tres ganadores de cada categoría, para un total de 15 alumnos que podrán ser acreedores a diversos premios como bicicletas, kit de protección, mochilas y un premio sorpresa.



Las personas interesadas podrán entregar sus dibujos hasta el 24 de octubre, antes de 18:00 horas, en las oficinas de la CAEM; las direcciones se pueden consultar en https://caem.edomex.gob.mx/gerencias-regionales así como en las dependencias de Agua Potable y Organismos Operadores de su municipio: https://caem.edomex.gob.mx/oficinas-agua-potable-y-organismos-op.



La convocatoria está disponible en la página web de la CAEM https://caem.edomex.gob.mx/concurso-pintura, además se pone a disposición un correo electrónico para dudas: culturadelagua@caem.edomex.gob.mx.