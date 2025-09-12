En Naucalpan se cumple y se avanza en los compromisos con la comunidad: Isaac Montoya

Destaca avances en seguridad con la disminución en delitos de alto impacto en un 33.33%.

Acercándose al final del primer año de gobierno, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, aseguró que en cumplimiento de su Plan de Gobierno de los 100 pasos para la Transformación que se tienen considerados, divididos en 33 pasos o Huellas por año, en estos meses ya se rebasaron y se ha cumplido con los compromisos con la comunidad.



Detalló que se busca generar 33 legados, estas obras que nadie pudo o nadie quiso hacer, proyectos que se gestionaron, como el Mexicable de Naucalpan, el Par Vial San Mateo, la rehabilitación del Periférico Norte (que ya está en marcha), el Saneamiento del Río Hondo, el rescate urbano o regeneración de la zona centro del municipio, el rescate ecológico de los Cipreses, que va de la mano con la Universidad Rosario Castellanos, así como la rehabilitación de la avenida Minas Palacio, son parte de estos legados.



Montoya Márquez enfatizó, también se avanza en la transformación de la seguridad pública, hay resultados de la Estrategia Seguridad con Todo de manera coordinada, a través de la Estrategia Operativa Oriente, se atienden las causas, con un nuevo enfoque, más proximidad y más apego a los derechos humanos, así como la disciplina de la Guardia Municipal.



Apuntó, de acuerdo a cifras emanadas de la Mesa de Paz del Estado de México, se confirma que desde la entrada de Naucalpan a la EOO se confirma la disminución en delitos de alto impacto en un 33.33% y en el robo de vehículos hay una disminución del 61.22%, en comparación con el gobierno pasado es más amplía.



Reiteró que se seguirá con este modelo de seguridad apostándole a cuatro ejes principales: como la prevención, para ello se ha instaurado la Red Municipal de Seguridad (REMUS), consistirá en alarmas vecinales y una aplicación móvil conectada al C4 municipal.



Además pasamos de 160 patrullas a 420 y está en proceso el alta de 200 nuevos elementos de la Guardia Municipal. Otra más los estímulos a los elementos, la evaluación permanente y la coordinación interinstitucional.



En cuanto a la obra pública, expresó, la acción preventiva permitió que en esta temporada de lluvias no haya afectaciones mayores. Además hoy se apoya a la comunidad ante las contingencias y antes ni siquiera se les auxiliaba y reiteró hoy estamos resolviendo lo que nos heredaron.



Subrayó que se cerrará el año con el proyecto Comunidad Unida y Activa (COMUNA), se realizará obra comunitaria, se escuchará a la comunidad y se contratará mano de obra entre las y los vecinos, para intervenir 100 puntos en una o varias colonias, para la reconstrucción de calles, parques, banquetas y otros espacios públicos de la localidad, se llegará a donde más se requiere el apoyo gubernamental.