Delfina Gómez instala Comité Promotor de Inversión del Edoméx

-Esta iniciativa busca impulsar la economía, generar empleos y mejorar el bienestar de los mexiquenses.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez presidió la instalación del Comité Promotor de Inversión del Estado de México, iniciativa del Gobierno Federal para tener diálogo directo con el sector empresarial y atender las necesidades de inversión y el desarrollo en el Estado de México y en el país.



“En apenas dos años de gobierno hemos roto paradigmas del pasado y estamos construyendo un modelo de desarrollo inclusivo, donde todos encuentren oportunidades de crecimiento. Los números hablan por sí solos: 1.9 millones de mexiquenses han salido de la pobreza”, destacó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



El Comité es coordinado por la Secretaría de Economía Federal e integrado por autoridades federales, estatales y municipales, así como representantes empresariales, está alineado con los objetivos estratégicos del Plan México. Dentro de sus atribuciones busca fomentar y dar continuidad a las inversiones nacionales y extranjeras del Estado, al generar confianza a la inversión, identificar oportunidades, dar continuidad a proyectos y acompañar a las empresas.



“Gracias a esa confianza mutua, también hemos generado más de 130 mil nuevos empleos, aunque ahorita aquí nuestra Secretaria de Desarrollo me viene dando la nueva que son más de 190 mil empleos los que se están generando y eso nos convoca a que sigamos trabajando”, apuntó la Gobernadora.



Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico, destacó que la iniciativa fortalecerá la presencia del Estado de México a nivel nacional e internacional, al incrementar los flujos de inversión que de septiembre 2023 a julio 2025 contabilizan 140 mil 155 millones de pesos de inversión nacional y 10 mil 537 millones de dólares de inversión extranjera total.



En este marco, la funcionaria, extendió una invitación a todo el empresariado nacional e internacional, que vean en el Estado de México un terreno fértil para detonar sus proyectos, un lugar donde la confianza, el talento y la visión de largo plazo se convierten en motores de éxito.



En su intervención, Vidal Llerenas Morales, Subsecretario de Industria y comercio de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, destacó la importancia de los Comités, ya que su principal objetivo es detonar el desarrollo regional, y con esta instalación se avanza en ese propósito de la mano de los gobiernos estatales.



Dentro del evento se presentó la campaña “Hecho en México”, que busca promover la integración de contenido nacional, la innovación y la formación de talento para fortalecer la industria mexicana además de otras estrategias puestas en marcha para continuar con el Plan México.



En la instalación del Comité estuvieron funcionarios de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal; Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; así como representantes de cámaras empresariales estatales.