Entrega Isaac Montoya apoyos económicos a jóvenes universitarios en Naucalpan

Destacó que respaldar a la juventud es invertir en el presente y en el futuro de Naucalpan.

Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, encabezó la entrega de 550 apoyos económicos para jóvenes de preparatoria y universidad.



Estos apoyos, señaló Montoya Márquez, se entregaron a quienes concluyeron su servicio social o prácticas profesionales en el municipio, a través del Programa Impulsando a la Juventud, de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social.



Mencionó que esta es la primera vez, que una administración municipal reconoce a las y los estudiantes con estímulos que contribuyan a tener una situación más desahogada en el día a día; ademá de asignarles tareas que les permitan fortalecer sus conocimientos y experiencias en las áreas de su interés, reconociendo su esfuerzo y compromiso.



Montoya Márquez destacó que respaldar a la juventud es invertir en el presente y en el futuro de Naucalpan.



“Como presidente municipal más joven de Naucalpan, que proviene de las colonias, estoy convencido de que apoyar a la juventud es invertir en el presente y en el futuro de nuestro municipio”.



Señaló que este programa tiene como objetivo que las y los estudiantes cuenten con espacios de formación que fortalezcan su vocación y experiencia, contribuyendo así a la transformación de Ciudad Naucalpan.



Y finalizó reconociendo que es gracias al trabajo realizado por la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, que este programa busca que las y los estudiantes encuentren espacios de formación reales, no tareas rutinarias, y que puedan fortalecer su vocación y experiencia para seguir transformando Ciudad Naucalpan.