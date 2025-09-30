IEEM presente en la Feria Internacional del Libro Estado de México 2025

-Un espacio para descubrir, aprender y acercarte a la cultura político-democrática

“Es importante que a través de los libros se difunda la cultura. Es bueno que en las ferias del libro se esté dando a conocer el quehacer de su institución para que la ciudadanía pueda opinar y tenga mayor participación en la vida pública”, señaló Roberto Rodríguez, visitante del estand del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en la Feria Internacional del Libro Estado de México (FILEM) 2025.



En el mismo sentido, Manuel Becerril, otro de los asistentes compartió: “Es bueno que se difunda. Por ejemplo, yo no conozco nada de política y me sirve para conocerla y entender cómo se rige nuestro estado. Es muy útil y es muy bueno que nos regalen libros”.



Estos testimonios muestran la importancia de contar con espacios que fomentan la cultura político-democrática. Por ello, el IEEM invita a la ciudadanía a visitar su estand en la FILEM 2025, diseñado para el aprendizaje, la participación y la cercanía con la sociedad.



La FILEM, tiene como sede la Plaza de los Mártires en Centro Histórico de Toluca, inició el 26 de septiembre y permanecerá hasta el domingo 5 de octubre. El IEEM se ubica en el estand número 81 con un horario de 10:00 a 20:00 horas.



Quienes asistan a este encuentro cultural tendrán a su alcance y sin costo, diversas publicaciones entre las que destacan las series editoriales: Política Electoral Incluyente; Breviarios de Cultura Política Democrática; Investigaciones Jurídicas y Político-Electorales; la Gaceta Electoral del IEEM y la Revista del IEEM. Apuntes Electorales.



Asimismo, encontrarán materiales digitales mediante descarga a partir de códigos QR y la serie infantil La Rueda de la Democracia, diseñada para que niñas y niños se acerquen de manera lúdica a los valores democráticos desde temprana edad.



El estand del IEEM en la FILEM es un espacio de aprendizaje, participación y cercanía con la ciudadanía, reafirmando el compromiso del Instituto con la difusión de la cultura democrática en la entidad.