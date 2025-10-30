Familias en Zinacantepec son apoyadas con programa “Nutriendo con Amor”: Vilchis Viveros

Vilchis Viveros agradeció el cálido recibimiento de la comunidad y de sus delegados.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, encabezó la más reciente jornada de entrega en la cabecera municipal, donde reiteró que el programa busca generar cercanía y apoyo real a los hogares que más lo necesitan.



Subrayó ante vecinos de los fraccionamientos Loma I, Loma II y El Porvenir, Emiliano Zapata, La Deportiva, Bosques de ICA y La Joya y San Luis Mextepec que cada paquete del programa “Nutriendo con Amor”, representa una acción de respaldo directo a las familias y forma parte de una política local enfocada en la salud y la nutrición.



En la jornada también participó la presidenta honoraria del DIF Municipal, Jessica Ríos Lara quién señaló que estas acciones fortalecen la unidad comunitaria y llevan un mensaje de apoyo a los hogares del municipio.



Y señaló que seguirán llevando bienestar y apoyo alimentario a más familias de Zinacantepec, porque juntos construimos un municipio más fuerte y solidario



Afirmó que cada entrega representa un paso más en fortalecer el bienestar de las familias zinacantepequenses.



Y se comprometió a seguir trabajando unidos por un Zinacantepec con más bienestar.