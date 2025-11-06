UAEMéx y CONCAEM firman convenio, impulsando la innovación y comercio del sector artesanal

-Este convenio simboliza la voluntad institucional de construir puentes entre el conocimiento y la práctica para impulsar proyectos artesanales.

La rectora Martha Patricia Zarza Delgado, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), señaló que son un espacio abierto a las alianzas estratégicas donde el conocimiento se transforme en desarrollo, inclusión y bienestar para las y los mexiquenses.



Así lo señaló al firmar un convenio general de colaboración con el consejero presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM), Mauricio Massud Martínez.



La firma se dio en el Centro Internacional de Lengua y Cultura, ubicado en Ciudad Universitaria, donde la rectora subrayó que este convenio simboliza la voluntad institucional de construir puentes entre el conocimiento y la práctica, integrando el saber académico con las necesidades reales del sector productivo y de la sociedad para impulsar proyectos artesanales como la producción de mezcal.



La rectora estuvo acompañada de la secretaria de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, y el secretario Académico de la UAEMéx, Francisco Herrera Tapia.



Zarza Delgado compartió que este acuerdo cobra especial relevancia al pensar en uno de los sectores más emblemáticos de la entidad e identidad regional: los productores de mezcal y destilados de agave



Abundó, que a través de este convenio, la UAEMéx y el CONCAEM ponen a disposición de la sociedad los saberes de la universidad para fortalecer este sector artesanal, al brindar acompañamiento y asesoría integral a los proyectos de emprendimiento mexiquense en temas fundamentales como la gestión, comercialización, innovación y desarrollo sostenible.



El vicepresidente de Educación e Innovación del CONCAEM, Jorge Rello Vargas, Massud Martínez destacó que esta alianza responde a los desafíos actuales de innovación y competitividad empresarial, al tiempo que impulsa proyectos con impacto social y sostenible.



Informó que trabaja de la mano con la UAEMéx para avanzar en el desarrollo de una Licenciatura en Ciencias de Datos, además de fortalecer el proyecto de Certificación y Comercialización del Mezcal Mexiquense, con el cual se planea competir en mercados nacionales e internacionales para lograr posicionar al Estado de México como referente de calidad e innovación.



Mariana Ortiz Reynoso resaltó que este acuerdo amplía las posibilidades de cooperación para desarrollar proyectos conjuntos en ciencia, tecnología, innovación y divulgación del conocimiento, con una visión orientada a la empleabilidad, la sostenibilidad y la generación de oportunidades.



La firma de este instrumento de cooperación, orientado a fortalecer la vinculación entre la academia y el sector productivo, consolida el compromiso de la UAEMéx y CONCAEM con la innovación, la empleabilidad y el desarrollo económico de la entidad, dijo la universitaria.